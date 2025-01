Caso Frattesi: vuole la Roma, Inter irritata

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Frattesi è un caso. Titola così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta come il calciatore abbia manifestato apertamente la sua intenzione di lasciare l’Inter per giocare nella Roma, il club che è di nuovo sulle sue tracce dopo averlo cercato invano per diverse sessioni di mercato.

Quando Davide ha capito che le porte di Trigoria si sono nuovamente spalancate per lui, il calciatore ha cominciato a pressare i nerazzurri. Una situazione che ha fatto irritare l’Inter, e che potrebbe rendere ancora più complicata di quanto non sia già la trattativa con la Roma.

L’ostacolo più grande è rappresentato dalla valutazione che fa l’Inter del centrocampista di Fidene (si parla di 40-45 milioni, troppi soldi, ha detto chiaramente Ranieri) e un certo fastidio del club per la pressione fatta dal calciatore. E come se non bastasse, nelle ultime ore a complicare i piani della Roma ci si è messa la sfortuna.

Due centrocampisti titolari di Inzaghi, Mkhitaryan e Calhanoglu, hanno riportato due infortuni muscolari: l’emergenza a centrocampo dell’Inter ha frenato qualsiasi passo avanti nei colloqui appena avviati tra i due club. Frattesi, per adesso non si muove. Se ne riparlerà nei prossimi giorni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Corriere dello Sport

