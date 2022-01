CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 4 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – La Roma non molla la pista che porta a Boubacar Kamara (22): dialogo aperto col Marsiglia, il prezzo è quello giusto considerando che i giallorossi hanno un conto aperto col club francese. Grillitsch (25) resta l’alternativa più probabile per il centrocampo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – Si raffredda subito la pista Ndombele (25): molto difficile che possa arrivare alla Roma per via dello stipendio, e di un rapporto con Mourinho che non è mai sbocciato ai tempi del Tottenham. (La Repubblica / Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Offerto Joao Mario (22), terzino del Porto, alla Roma. Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, ha aperto un canale con i giallorossi. Prezzo richiesto: 10 milioni. (Il Messaggero / La Repubblica)

Ore 9:00 – Sempre complicato l’affare Maitland-Niles (24): la Roma ha da tempo raggiunto l’accordo col giocatore, ma non con l’Arsenal, che continua a chiedere 15 milioni per l’obbligo di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – La Sampdoria piomba su Gonzalo Villar (23). Dopo aver perso Adrien Silva, che ha rescisso il suo contratto, i doriani pensano al centrocampista giallorosso per colmare il buco in mezzo al campo. (Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…