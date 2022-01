Maitland-Niles alla Roma, è fatta: scambio di documenti in corso, domani le visite mediche. Sarà (per ora) prestito secco, ecco perchè

AS ROMA NEWS – E’ fatta: Maitland-Niles si trasferirà alla Roma nelle prossime ore e sarà il primo rinforzo di Josè Mourinho di questo mercato di gennaio.

Nel pomeriggio di oggi dall’Inghilterra parlavano di un’accelerata data dal colloquio avuto tra il giocatore e l’allenatore Arteta nel corso del quale Maitland-Niles ha ribadito la ferma intenzione di lasciare i Gunners.

Roma e Arsenal hanno ormai raggiunto un accordo che prevede, per il momento, un semplice prestito secco. Ma non è detto che resti quella la formula dell’affare.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio, i due club hanno deciso di optare per questa soluzione in modo da accelerare il trasferimento del giocatore alla corte di Mourinho.

In seguito, nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, Roma e Arsenal, con calma, potrebbero accordarsi sul prezzo del possibile riscatto del calciatore a giugno.

Ma la cosa importante è che Maitland-Niles è in arrivo a Trigoria: in queste ore è in corso lo scambio di documenti tra i due club. Già domani il giocatore effettuerà le visite mediche a Londra. Il costo del prestito sarà di 500 mila euro, più 500 mila di bonus.