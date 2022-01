Pinto cala il jolly Maitland-Niles: ecco dove giocherà nel 3-5-2 di Mou

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto opera il primo squillo di mercato chiudendo per Maitland-Niles dopo poche ore dall’inizio del mercato. Le difficoltà di trovare un’intesa con l’Arsenal su modalità e prezzo dell’eventuale riscatto hanno spinto il gm a cambiare strategia.

E così Pinto ha deciso di puntare a un prestito secco del giocatore, un compromesso che ha soddisfatto un po’ tutti, sia il giocatore, che i dirigente dell’Arsenal. Maitland-Niles sarà valutato da qui fino alla prossima estate, e la Roma potrà decidere con calma se l’inglese meriterà o meno un investimento.

Discorsi rimandati dunque ai prossimi mesi, ora per l’esterno è il momento di mostrare il suo valore sul campo. Maitland-Niles, 24 anni, è un calciatore molto duttile, che nel 3-5-2 di Mourinho può giocare sia da esterno a destra (ma all’occorrenza anche a sinistra) che nel ruolo di intermedio di centrocampo.

Un duplice rinforzo per la rosa della Roma, che potrebbe dunque giocare sia come alternativa a Karsdorp, ma anche insieme all’olandese, al posto di Veretout. Maitland-Niles è infatti un calciatore che unisce una grande velocità a tanta sostanza e una grande resistenza.

Per lui, che ha avuto pochissimo spazio nell’Arsenal, è arrivato il momento di dimostrare il suo valore con la maglia della Roma. L’incognita principale sarà l’adattamento al nostro calcio: per Maitland-Niles il processo di integrazione dovrà avvenire in fretta. Abraham e Smalling, gli altri due inglesi in rosa, sono pronti a dargli una mano.

Giallorossi.net – A. Fiorini