Maitland-Niles e l’arrivo a Trigoria: niente Milan, Mou spera di averlo per Roma-Juve

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto, o quasi, per l’arrivo di Maitland-Niles a Trigoria. La Roma deve però sistemare alcune pratiche burocratiche (il calciatore, in quanto inglese, è considerato extracomunitario) prima di poterlo mettere a disposizione di Mourinho.

Oggi il giocatore, per accelerare i tempi, svolgerà le visite mediche a Londra. Nel frattempo la dirigenza capitolina cercherà di ottenere il più velocemente possibile il permesso di lavoro: si parla di un paio di giorni, forse anche meno, prima di poterlo avere qui a Roma.

Non c’è dunque possibilità che Maitland-Niles possa essere in panchina a Milano alla ripresa del campionato. La speranza di Mou è di poter contare su di lui per Roma-Juventus del 9 gennaio.

La Roma pagherà all’Arsenal un milione circa tra prestito oneroso e bonus, mentre al giocatore andranno circa 1,2 milioni netti di stipendio, soldi che avrebbe dovuto percepire ai Gunners da qui fino a giugno.

Giallorossi.net – G. Pinoli