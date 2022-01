Caso “no vax”, la Roma ora spera in un nuovo decreto. Smalling valuta la querela

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sarebbero più di venti, ma meno di trenta, i calciatori della nostra Serie A che non hanno intenzione di vaccinarsi. Tra questi ce n’è uno dentro la Roma, un titolarissimo, di cui al momento non si conosce il nome per motivi di privacy.

Il giocatore in questione, esattamente come tutti gli altri “no vax”, rischia di non poter più giocare dal prossimo 10 gennaio. Ma il governo, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, potrebbe varare un decreto relativo al Super Green pass per i lavoratori che riguarderebbe solamente gli over 60. Il quadro è in evoluzione e decisiva sarà la giornata di oggi.

Intanto Chris Smalling, tirato in mezzo dai social e da un articolo di giornale uscito ieri, è stato preso di mira perchè individuato (senza alcuna prova oggettiva o conferma ufficiale) come il giocatore della Roma che non ha intenzione di vaccinarsi.

Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport (J. Aliprandi), il difensore inglese sta anche valutando l’ipotesi di querela per coloro che dovessero accostare il suo nome al profilo del no vax. Intanto Smalling continua ad allenarsi a Trigoria regolarmente e domani giocherà titolare al centro della difesa giallorossa.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero