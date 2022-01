Roma, ora assalto al centrocampista: Kamara e Grillitsch più lontani, ecco perchè

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Preso Maitland-Niles, ora la Roma e Tiago Pinto vanno a caccia del rinforzo giusto per il centrocampo di Mourinho.

I nomi più gettonati, e cioè quelli di Boubacar Kamara del Marsiglia e di Florian Grillitsch dell’Hoffenheim, sembrano essere al momento quelli meno probabili, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti).

La Roma infatti, esattamente per come è successo con Maitland-Niles, può acquistare giocatori solo con la formula del prestito ed eventuale diritto di riscatto. Una modalità che non si sposa con quei giocatori in scadenza di contratto.

Sia Kamara che Grillitsch si libereranno a parametro zero a giugno, e per questo la Roma, qualora volesse acquistarli, sarebbe obbligata a un’operazione a titolo definitivo che prevederebbe un esborso economico immediato.

Le possibilità sono due: o Tiago Pinto prima fa cassa vendendo uno dei suoi mediani in esubero (Villar e/o Diawara), e a quel punto ci sarebbe lo spazio per un investimento, oppure sarà costretto a tirare fuori dal cilindro un nome nuovo per il centrocampo prendibile in prestito.

Fonte: Il Tempo