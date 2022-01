“ON AIR!” – MAGNI: “Maitland-Niles? La Roma si sta mourinhizzando”, AGRESTI: “Così rischi di valorizzare un giocatore non tuo”, ROSSI: “E’ la conferma che si resta col 3-5-2”, FALLICA: “Ma allora serve anche un difensore centrale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “L’eventuale acquisto di Maitland-Niles, che sembra essere agli sgoccioli, certifica che Mourinho non ha intenzione di tornare alla difesa a 4 perchè l’inglese è un quinto di centrocampo, su questo siamo tutti d’accordo. So che fa ridere, ma nella Roma c’è un problema di abbondanza nel ruolo di terzo centrocampista centrale, che nel 3-5-2 fa quasi il trequartista, perchè Pellegrini e Mlhitaryan sono alternativi…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Io credo che domani partirà Mkhtiaryan dall’inizio e Pellegrini dalla panchina, ma questo è solo un mio pensiero. Se Mou ha deciso di giocare con il 3-5-2 fino a fine stagione, io penso che servirà sul mercato di gennaio un altro difensore centrale, perchè il solo Kumbulla come alternativa non ti basta… ”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Maitland-Niles? Sky lo ha presentato come un giocatore che non giocava nemmeno nel West Bromwich che è retrocesso. Boh, non so che pensare. Io sono convinto che lo abbia scelto Mourinho. Poi magari vediamo che una riserva delle riserve dell’ultima squadra della Premier, qua fa il mostro…speriamo…non so che dire, sono imbarazzatissimo. Dobbiamo vederlo prima di dare dei giudizi. Dovrebbe essere la copia di Karsdorp, uno che corre tanto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Rinviare le partite dopo questi casi di Covid? Io dico di no. Anche perchè il picco arriverà nelle prossime settimane, e se sospendiamo il campionato ora si rischia la sospensione definitiva. Ora si deve tentare di resistere. Maitland-Niles in prestito secco? E’ una formula che ti permette di non impegnarti su un calciatore che non sai che tipo di riuscita avrà, ma che non ti da nemmeno una prelazione a giugno per un giocatore che potrebbe anche andare molto bene. Di sicuro è un giocatore che ha puntato Mourinho. E’ un acquisto mirato dell’allenatore, come Vina, Rui Patricio e Abraham. La Roma sta cambiando in maniera profonda il profilo di giocatore su cui puntare, è il sintomo di una concezione diversa che Mourinho ha della squadra, che si sta sempre di più mourinhizzando…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Maitland-Niles in prestito secco? E’ una scelta quella della Roma di stringere i tempi per avere subito il calciatore… Non avendo il diritto di riscatto, si guarda al presente. Potrebbe essere già convocato contro la Juve, lo si prende subito senza pensare troppo al futuro. Ma avere il diritto di riscatto su un calciatore giovane come questo sarebbe stato fondamentale. Il Milan ha fatto tutte operazioni in questo modo, acquisti con diritti di riscatto anche elevato perchè puoi farlo diventare un tuo giocatore. Così invece rischi di valorizzare un giocatore che non è tuo… Milan-Roma? E’ la partita più bella della giornata, partita vera. E’ il primo test per il Milan senza Bennacer e Kessie, ma recupera Rebic e Leao. La Roma non ha grandi assenze. Mi aspetto una grande partita, il risultato è aperto. Sono curioso di capire se Mkhitaryan, col ritorno di Pellegrini, resterà fuori. Questo è comunque un segnale di ricchezza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Maitland-Niles in prestito secco è un compromesso tra quello che voleva la Roma e quello che chiedeva l’Arsenal. Ma un giocatore preso in prestito secco è un’arma spuntata… Milan-Roma? Innanzitutto la squadra non ha più la sindrome dei big match, ed è una grande cosa. Ora può andare a San Siro con l’arroganza di poter vincere, e penso che verrà fuori una partita interessante…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Maitland-Niles alla Roma in prestito può essere una buona soluzione per poter valutare il calciatore ed eventualmente riparlarne in estate. Il prestito secco è una condizione che può tornare di moda nel mercato. Milan-Roma? La Roma ha la possibilità di recuperare una credibilità clamorosa nel giro dei prossimi 3 giorni, ma anche andare fuori da tutto. Quella di domani e quella di domenica contro la Juve saranno due partite decisive. Ora a centrocampo puoi scegliere tra i giocatori, e questo può essere un vantaggio. Serve una prestazione tipo Bergamo. E poi c’è una grande partita con la Juve. E’ un casino, ma anche una bella sfida…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Milan-Roma è una partita interessante, il Milan non si è ancora capito se ha perso la dimensione da scudetto che aveva fino a due mesi fa. Secondo me è una partita verità per Pioli. E Mourinho, e dico Mourinho apposta, perchè quando si parla della Roma si parla di Mourinho, è anche lui chiamato a San Siro a fare la partita… Questa secondo è una partita destinata al pareggio…”

