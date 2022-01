PIOLI: “Domani affronteremo una Roma diversa da quella dell’andata. L’obiettivo è vincerle tutte, vogliamo fare più punti dello scorso campionato”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Stefano Pioli, tenico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma in programma domani pomeriggio alle 18:30. Queste le sue parole:

Come si fa ad allenare sapendo che un giorno si hanno dei giocatori e il giorno dopo se ne ha un’altra: come ci si approccia?

Non è una situazione normale, ma non lo è per nessuno. I contagi stanno risalendo e quando si parla della salute il primo obiettivo è preservarla. Rispettiamo tutti i protocolli, poi ci sono imprevisti e per questo dobbiamo alzare tutti l’attenzione nel lavoro perché dobbiamo essere tutti pronti per giocare.

Parte domani la rincorsa all’Inter?

Parte da domani l’obiettivo di vincere tutte le partite e fare più punti dello scorso campionato. Dobbiamo fare un campionato a tutta velocità.

Come stanno i recuperati?

Nessuno di quelli che rientrano ha i 90′, da Calabria a Leao e Rebic, forse neanche Ibrahimovic. Ma stanno trovando il ritmo, hanno bisogno di giocare. Partita decisiva? Così come ogni partita da qui a fine stagione. Zlatan è pronto per giocare, così come lo è Giroud: domani deciderò. E’ possibile vedere delle posizione diverse dei giocatori rispetto al solito, dobbiamo farci trovare pronti ad ogni evenienza.

Ti aspetti una risposta immediata dalla tua squadra?

Di quello che dicono fuori da Milanello interessa poco. Vedo una squadra che ha voglia, vincere sarebbe una cosa straordinaria, ma dobbiamo dimostrare di essere forti in ogni partita. La pressione ce la siamo creata, siamo ambiziosi. Dobbiamo fare più punti dell’anno scorso.

La Roma?

All’andata a Roma abbiamo fatto una grande partita, ora ritroviamo una Roma diversa perché Mourinho sta lavorando molto bene. Sono forti, nell’ultima trasferta hanno vinto 4-1 a Bergamo.