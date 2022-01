El Shaarawy recupera per Milan-Roma. Rui Patricio acciaccato, ma stringerà i denti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stephan El Shaarawy ha recuperato e giovedì pomeriggio sarà a disposizione di Mourinho per Milan-Roma.

Lo riferisce in questi minuti il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante con un tweet.

El Shaarawy ha recuperato. Sarà in panchina contro il Milan. #MilanRoma @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 4, 2022

Il Faraone partirà dalla panchina, ma sarà comunque un’opzione in più per lo Special One in vista della delicata sfida di San Siro.

Chi invece non è al meglio è Rui Patricio: il portiere portoghese soffre di un problema alla schiena, e oggi si è allenato in palestra. Vista l’assenza di Fuzato, positivo al Covid, il numero uno stringerà i denti contro Milan e Juventus. Le alternative sono i giovanissimi Boer e Mastrantonio.