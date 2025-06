CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 18 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:15 – Golic lascia la Roma a parametro zero

Il difensore sloveno Lovro Golic (19) lascerà la Roma a parametro zero. Lecce, Leeds e Hoffenheim sono interessati al giovane centrale, ormai ex giallorosso. (Fabrizio Romano su X)

Ore 12:30 – Shomurodov nel mirino del Basaksehir

Il futuro di Eldor Shomurodov (29) potrebbe essere in Turchia. Secondo il giornalista Yağız Sabuncuoğlu, l’attaccante ha avuto un incontro diretto col Basaksehir. Il club di Istanbul ha avviato i primi contatti per un possibile trasferimento. La Roma è pronta a valutare offerte.

Ore 10:10 – Fatta per Massara, sarà il nuovo ds

Tutto fatto, e firme attese a breve: Ricky Massara torna alla Roma come nuovo direttore sportivo. Nel suo staff anche…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Dybala, Momblano: “Telefonata dalla Juve”

Secondo Luca Momblano, giornalista di Juventibus e di Tele Lombardia, sarebbe partita una chiamata dalla Juventus a Paulo Dybala (31) per sondare un possibile ritorno dell’argentino. “Paulo si è detto entusiasta di questa possibilità”, ha raccontato il giornalista.

Ore 9:30 – Ndicka in bilico, serve una cessione

La Roma deve incassare entro il 30 giugno per rientrare nei parametri UEFA. Saltata la cessione di Angelino all’Al-Hilal, a Trigoria si valuta ora il sacrificio di Evan Ndicka (25): l’ivoriano, premiato ieri come miglior calciatore del suo Paese, è il nome forte per sistemare i conti. (Corriere dello Sport)

Ore 7:20 – Gasp vuole Wesley per la destra

Gasperini vuole Wesley (21), terzino destro del Flamengo che avrebbe voluto portare all’Atalanta già lo scorso anno…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…