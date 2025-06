FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 18 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:45 – Roma, gli auguri a Montella sui social

La Roma, con un post sui canali social, ha fatto gli auguri a Vincenzo Montella: l’aeroplanino giallorosso, attuale ct della Turchia, compie oggi 51 anni.

🎂 Tanti auguri a Vincenzo Montella! ✈️ L’Aeroplanino compie oggi 51 anni 🏆🇮🇹#ASRoma pic.twitter.com/dqoA26M8ab — AS Roma (@OfficialASRoma) June 18, 2025

