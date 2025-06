“Gliela faremo pagare”, scandalo in Turchia: la Commissione Disciplinare si dimette per le chat contro Mourinho

Scandalo che fa parecchio rumore in Turchia: il presidente e l’intero consiglio direttivo della Commissione Disciplinare del calcio professionistico si sono dimessi in blocco dopo la diffusione di alcune conversazioni private via WhatsApp che coinvolgono direttamente José Mourinho.

I messaggi, resi pubblici in queste ore, mostrano un comportamento gravemente inappropriato da parte dei membri della Commissione. In diverse chat, si leggono commenti ostili verso il Fenerbahce e pesanti attacchi all’ex tecnico della Roma, con frasi come “Gliela faremo pagare la prossima stagione” e “È stato troppo tollerato”.

Ma non solo: nei messaggi compaiono prese in giro rivolte a dirigenti di altri club e dichiarate simpatie per il Galatasaray, suscitando indignazione nell’intero movimento calcistico turco.

Non è la prima volta che Mourinho finisce nel mirino delle istituzioni sportive locali: già durante la scorsa stagione si erano verificati episodi polemici. Stavolta, però, la situazione è esplosa, portando alle dimissioni immediate dell’intero vertice disciplinare.