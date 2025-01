CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 29 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:00 – PSV E HOFFENHEIM SU DAHL – Saumel Dahl (21) ha attirato le attenzioni di PSV Enindovhen e Hoffenheim. Il terzino vorrebbe andare a giocare ma per ora Ghisolfi e Ranieri non lo hanno liberato: riflessioni in corso. Lo scrive Filippo Biafora de Il Tempo.

Ore 13:45 – ZALEWSKI, PRIORITA’ ALL’INTER – L’agente di Nicola Zalewski (22) è arrivato questa mattina a Trigoria per discutere del futuro del suo assistito. Su di lui ci sarebbero ancora l’Inter (in prestito) e il Marsiglia (a titolo definitivo), col polacco che avrebbe dato priorità ai nerazzurri. Prima però, dato il contratto in scadenza, dovrebbe rinnovare con i giallorossi. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 10:00 – SOULE’, IDEA NAPOLI – Attenzione alla possibile uscita last minute di Matias Soulè (21), che ha tante richieste nonostante la prima parte di stagione vissuta a Roma: nelle ultime ore ci sta pensando anche il Napoli. L’argentino è un pupillo del ds Manna, che sta meditando un blitz. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – CASEMIRO, SERVE UN’USCITA A CENTROCAMPO – Casemiro (33) è pronto a lasciare lo United dopo l’esperienza negativa in Premier. Due gli ostacoli al trasferimento alla Roma: lo stipendio da 11,5 milioni del brasiliano che dovrebbe essere coperto quasi interamente dai Red Devils e la necessità di un’altra partenza a centrocampo. Non impossibile visto il ritrovato interesse della Fiorentina per Cristante e quello mai sopito del Boca per Paredes. (Leggo)

Ore 9:00 – BERTOLA SE MARMOL SFUMA – Mika Marmol (23) resta la prima scelta della Roma per sostituire Hermoso, ma i giallorossi non vogliono pagare i 10 milioni della clausola rescissoria. Nelle ultime ore si sta vagliando il profilo di Nicolò Bertola (21) dello Spezia, che ha il contratto in scadenza: su di lui c’è anche la Juve. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – EMBOLO O ROMERO PER L’ATTACCO – La Roma ha un buidget di 15 milioni per l’attaccante e questo rende molto difficile arrivare a dama con i vari Mikautadze e Brobbey. Complicato anche Lucca. Spuntano i nomi di Breel Embolo (27) del Monaco e Isaac Romero (24) del Siviglia, entrambi valutanti circa 12-15 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 7:00 – ZALEWSKI TRA INTER E MARSIGLIA – Finale di mercato piuttosto movimentato per Nicola Zalewski (22), diviso tra Marsiglia e Inter. I francesi sembrano disposti a convincere sia la Roma che il ragazzo a cederlo a titolo definitivo, ma occhio ai nerazzurri: dopo aver ceduto Buchanan al Villarreal ora puntano il polacco in prestito. In questo caso però Zalewski dovrebbe prima rinnovare con la Roma.

IN AGGIORNAMENTO…

