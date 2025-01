Calciomercato Roma, l’Inter vuole Zalewski in prestito con diritto di riscatto: i giallorossi trattano il rinnovo. Sfuma il Marsiglia

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – La Roma sta trattando con Nicola Zalewski il rinnovo di contratto dopo che l’affare col Marsiglia sulla base di 6 milioni di euro è saltato. Il polacco vuole l’Inter, pronta a prendere il 22enne in prestito con diritto di riscatto a 6-7 milioni. Le trattative tra le parti proseguono.

⚫️🔵🇵🇱 Nicola Zalewski, keen on joining Inter after he rejected the proposal from Olympique Marseille. Talks ongoing to sign new deal at AS Roma and then join Inter on loan with buy option clause around €6/7m. 🚨❌ OM and Roma agreed on €6m package deal but Zalewski said no. pic.twitter.com/QCBITLE1DK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma e Inter stanno dialogando per il trasferimento in nerazzurro di Nicola Zalewski. Il club nerazzurro, riferisce Fabrizio Romano su X in questi minuti, vuole il calciatore polacco per rimpiazzare in rosa il partente Tajon Buchanan, passato al Villarreal.

🚨🇵🇱 Inter are working on loan deal with buy option clause for Nicola Zalewski from AS Roma to replace Tajon Buchanan who’s joining Villarreal. Potential buy clause would be around €6/7m, decision now up to AS Roma. 🚫 Deal currently not advancing with Olympique Marseille. pic.twitter.com/Hndw1o8nUk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2025

L’Inter è pronta a chiudere l’affare con la Roma in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 6-7 milioni di euro. Ora la palla passa ai giallorossi, che devono decidere se accettare la proposta. In caso di sì, il contratto del polacco dovrebbe essere comunque rinnovato perchè in scadenza a giugno. Ormai fuori dai giochi il Marsiglia, club col quale la Roma aveva un principio d’accordo: il giocatore vuole i nerazzurri.

Niente Marsiglia per Nicola Zalewski, sull’esterno polacco resta l’Inter. Dopo l’incontro di questa mattina tra l’agente del calciatore e la Roma, fumata nera per il trasferimento al Marsiglia. Roma e Marsiglia avevano raggiunto un principio di accordo. Ancora viva la… https://t.co/WBPxatOJuC — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 29, 2025

