Inter, Marotta: “Cerchiamo un giovane che si inserisca senza autorevolezza. Frattesi? Rumor con la Roma mai concretizzato”

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato del possibile arrivo di Zalewski in nerazzurro nel prepartita della gara di Champions League vinta contro il Monaco: “In entrata cerchiamo un profilo giovane ma che possa inserirsi senza autorità e autorevolezza perché abbiamo un’ossatura di squadra che consente di stare tranquilli”.

Scontata la domanda sul futuro di Davide Frattesi, accostato alla Roma con insistenza nella prima parte di questo mercato di riparazione. “Non è in vendita“, ha tagliato corto Marotta. Che poi ha aggiunto: “C’è stato questo rumor con la Roma ma non si è mai concretizzato. Ad oggi non c’è discussione“.

