ROMA-EINTRACHT, le probabili formazioni dei quotidiani: Pellegrini in vantaggio su El Shaarawy

NOTIZIE AS ROMA – Per provare a battere l’Eintracht e assicurarsi il pass per il playoff mister Claudio Ranieri sembra intenzionato a mandare in campo la Roma migliore possibile. Spazio dunque ai titolarissimi: riecco Hummels al centro della difesa e Saelemaekers a destra, con Paredes di nuovo in cabina di regia.

Sulla trequarti tutti i quotidiani puntano su Pellegrini titolare, ad eccezione di Leggo che vede El Shaarawy dal primo minuto al posto del capitano. In attacco Dovbyk, con Shoimurodov in panchina e pronto a subentrare in quella che potrebbe essere la sua ultima in giallorosso. Di seguito le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

LEGGO – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy, Dovbyk.

TUTTOSPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

