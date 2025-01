Roma, no al rinnovo di Zalewski: i Friedkin vogliono liberarsene dopo l’ennesimo no del polacco

AS ROMA NEWS – Ad agosto, con un vigoroso dietrofront, aveva rifiutato il trasferimento al Galatasasaray. A gennaio invece ha detto no al Marsiglia, che nelle ultime ore si era impegnato a pagare circa 4 milioni più bonus, per un totale di 6, alla Roma nonostante il contratto in scadenza per averlo a titolo definitivo.

Nicola Zalewski, legittimamente, ha rifiutato. E ha scelto la sua unica destinazione: è l’Inter, che è disposta ad accoglierlo a parametro zero a luglio oppure subito ma versando 500.000 euro di indennizzo alla Roma. Non di più. La soluzione che potrebbe sbloccare la trattativa è il rinnovo di un anno e poi il trasferimento a Milano in prestito con diritto di riscatto a favore dell’Inter. E’ stata una proposta di Pocetta, l’agente di Zalewski, durante l’incontro di ieri a Trigoria. Ma la Roma questa soluzione non la gradisce.

Per ora infatti da Trigoria sono fermi sul trasferimento del calciatore a titolo definitivo, e non vogliono contemplare l’ipotesi del rinnovo di contratto del calciatore, che a settembre aveva rifiutato una proposta di Ghisolfi. Friedkin ha deciso di liberarsi del giocatore, anche a costo di non incassare una plusvalenza.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo