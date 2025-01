Marmol, trattativa a oltranza: decisive le prossime 48 ore

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ore frenetiche. La Roma tratta ad oltranza con il Las Palmas per Mika Marmol, prima scelta in difesa per rimpiazzare Mario Hermoso, appena approdato al Bayer Leverkusen in prestito secco. Sul difensore mancino 23enne, in scadenza a giugno 2026, c’è una clausola rescissoria di 10 milioni di euro oltre alla concorrenza di Girona e Betis, ma il club giallorosso non vuol andare oltre i 7: decisive le prossime 48 ore.

Se il Las Palmas non dovesse fare un passo indietro dalle sue richieste, il ds Florent Ghisolfi proverà a bussare alla porta del Genoa per il suo pilastro Koni De Winter. Le alternative si chiamano Marco Di Cesare del Racing, italoargentino, e Nicolò Bertola, rivelazione con lo Spezia della Serie B e in scadenza di contratto: per il nazionale U21 servono 5 milioni di euro.

Fonte: Gazzetta dello Sport

