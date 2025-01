I Friedkin sondano Berta per sostituire Ghisolfi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – In attesa di capire come si concluderà il mercato di gennaio, i Friedkin proseguono le valutazioni attorno alla figura di Florent Ghisolfi. Il ds francese, scrive La Repubblica (M. Juric), resta sotto la lente di ingrandimento degli americani, delusi dall’andamento stagionale della squadra dopo un mercato estivo da 120 milioni e la sua sostituzione resta argomento d’attualità a Houston.

Il nome nuovo è quello di Andrea Berta, ex dirigente plenipotenziario dell’Atletico Madrid, che ha lasciato i Colchoneros dopo 12 anni. Il 53enne risponde a tutti i criteri richiesti: italiano, con esperienza internazionale, focalizzato sui giovani e capace di sintetizzare le parole sostenibilità e vittorie. Ha portato a Madrid talenti come Gimenez, Oblak, Suarez, Morata e João Félix, costruendo una rosa capace di vincere due volte la Liga, una Europa League e raggiungendo due finali di Champions League nel 2014 e 2016. Ha comprato bene, ma ha venduto anche meglio. Cessioni da record come Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri e Falcao. Insomma, Andrea Berta è il prototipo del profilo “tough” tanto cercato dai Friedkin.

Oggi l’italiano è considerato tra i migliori direttori sportivi del mondo. Il mercato della Premier ha un appeal maggiore. E a Londra c’è spazio. L’Arsenal cerca il sostituto di Edu, andato al Nottingham Forest e il Tottenham a fine anno farà una rivoluzione. I Friedkin però restano appetibili, potendosi giocarsi una doppia carta: Roma e Everton.

Fonte: La Repubblica

