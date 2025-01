Calciomercato Roma, piace Fabregas come tecnico per il prossimo anno

AS ROMA NOTIZIE – Il nuovo corso della Roma nella prossima stagione partirà inevitabilmente dall’arrivo del nuovo allenatore, con Claudio Ranieri che salvo colpi di scena lascerà il suo posto in panchina, diventerà consulente del club ed avrà voce in capitolo nella scelta del suo successore.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia di Como, tra i profili graditi ci sarebbe Cesc Fabregas, che sta ottenendo discreti risultati con i lombardi, guidati già lo scorso anno alla promozione in Serie A. L’ex calciatore di Arsenal e Barcellona piace per la sua capacità di programmazione, sviluppo dei giovani e possibilità di attrarre calciatori di alto livello.

Al momento, però, lo spagnolo sembrerebbe intenzionato a proseguire la sua avventura con il Como. Da capire quale sarebbe la sua decisione in caso di un’offerta concreta da parte dei Friedkin con garanzie in chiave mercato.