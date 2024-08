CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 24 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 11:20 – IL LENS A CACCIA DEL SOSTITUTO DI DANSO – Il Lens si sta muovendo alla ricerca di un sostituto di Kevin Danso (25), nel mirino della Roma: i francesi starebbero puntando Teden Mengi del Luton come nuovo difensore centrale. Segnale che la trattativa con i giallorossi è ben avviata. (footmercato.net)

Ore 10:30 – ABRAHAM, SOULOUKOU AL LAVORO IN ARABIA – Lina Souloukou sta riativando i suoi contatti in Arabia Saudita per riuscire a trovare un acquirente per Tammy Abraham (26) oltre che per Chris Smalling: l’attaccante inglese è un esubero in rosa e la Roma sta cercando di piazzarlo prima della fine del mercato in modo da risparmiare sul suo lauto ingaggio. (La Repubblica)

Ore 9:45 – DANSO, LA ROMA SI AVVICINA – Tutti i quotidiani danno la Roma per molto vicina a Kevin Danso (25), difensore centrale del Lens. La prima offerta dei giallorossi è stata di 20-22 milioni, respinta dai francesi, ma la distanza tra le parti si sta assottigliando. Per il giocatore pronto un quinquennale da 1,5 milioni. (Gasport / Il Messaggero / Corsport)

Ore 9:10 – VOCI CONTRASTANTI SULLO SCAMBIO NGONGE-ZALEWSKI – Nella giornata di ieri si era parlato di uno scambio tra Ngonge (24) e Zalewski (22), oggi arrivano versione contrastanti dai quotidiani: per La Repubblica è una affare caldo, per il Corriere della Sera sono piovute secche smentite.

Ore 8:45 – ABDULHAMID A ROMA NELLE PROSSIME ORE – Saud Abdulhamid (25) è in volo per la Capitale. Nelle prossime ore sarà a Roma per svolgere le visite mediche e firmare per i giallorossi. (Sky Sport)

