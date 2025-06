CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 7 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Perri o Petrovic per il dopo Svilar

La Roma ha già iniziato a sondare il terreno per un eventuale sostituto di Svilar: tra i profili valutati ci sono Lucas Perri (27) portiere brasiliano del Lione e Djordje Petrovic (25) che ha giocato in prestito allo Strasburgo ma di proprietà del Chelsea. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – Giay del Palmeiras in cima alla lista di Ghisolfi

Gasperini ha indicato il Sudamerica come posto dove cercare nuovi talenti per la Roma. Il primo nome sul taccuino di Ghisolfi è quello di Agustin Giay (21), terzino destro argentino che gioca nel Palmeiras: la valutazione è di circa 15 milioni di euro.

