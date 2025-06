Friedkin, quale fuga: i texani rilanciano il progetto Roma

Un nuovo inizio, un ritorno alle origini e un messaggio chiaro alla piazza: la Roma guarda avanti, senza dimenticare chi è e da dove viene. I Friedkin rompono il silenzio e lo fanno con una lettera, scelta formale ma dal contenuto tutt’altro che freddo. Il benvenuto a Gian Piero Gasperini segna l’avvio ufficiale della nuova era giallorossa, ma le parole dei proprietari americani vanno ben oltre l’aspetto tecnico.

C’è gratitudine per Claudio Ranieri, protagonista di una salvezza tanto romantica quanto fondamentale. Ma soprattutto, ci sono due annunci che accendono il cuore dei tifosi, in particolare della Curva Sud: il ritorno dello stemma storico con l’acronimo ASR sulle maglie e l’ufficializzazione del 22 luglio come data di fondazione da celebrare ogni anno.

Una doppia promessa mantenuta, che risponde a richieste identitarie forti, inascoltate per troppo tempo. Addio quindi al logo introdotto da Pallotta, con la scritta “Roma” e la data 1927 sotto la lupa. La squadra tornerà a indossare un simbolo che è appartenenza, memoria, orgoglio.

Ma il comunicato dei Friedkin non si ferma alla nostalgia. È anche un manifesto programmatico: confermata l’ambizione di costruire un nuovo stadio, ribadita la piena dedizione al progetto Roma, nonostante l’acquisizione dell’Everton che aveva seminato qualche legittimo dubbio tra i tifosi. Nessuna fuga, nessun disimpegno: l’obiettivo resta portare la Roma stabilmente nell’élite del calcio italiano ed europeo.

E se si parla di ambizione, è inevitabile toccare il nodo tecnico da cui dipenderà gran parte del futuro: il rinnovo di Mile Svilar. Perdere il miglior portiere dell’ultima Serie A proprio mentre si accoglie un allenatore come Gasperini sarebbe un autogol evitabile. Svilar, con le sue parate, ha letteralmente tenuto in piedi la Roma per lunghi tratti della stagione, assicurando punti pesanti. Tra gli 8 e i 10, secondo chi segue da vicino Trigoria. E se servisse una conferma definitiva, basterebbe chiedere a Ranieri: lui, di portieri affidabili, se ne intende.

Ora la palla passa ai fatti: dopo la scelta dell’allenatore e i segnali simbolici, serve una campagna acquisti ambiziosa. Due attaccanti, due difensori centrali, esterni di gamba. Ma il primo vero colpo sarà trattenere Svilar. Perché il futuro inizia anche da chi ha già dimostrato di essere da Roma.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero