Roma, attenta: l’Italia vuole Ranieri. Sir Claudio pronto a dire sì alla Nazionale

Ha appena salutato il calcio giocato con un’ultima, intensa cavalcata romanista. Ma Claudio Ranieri potrebbe incredibilmente non uscire ancora di scena. Anzi, dopo essersi messo a disposizione della Roma come figura di riferimento per i Friedkin – molto più di un consigliere ombra – l’ex tecnico giallorosso potrebbe essere pronto a rispondere a una chiamata ben più pesante: quella della Nazionale italiana.

Secondo quanto riportano oggi diversi quotidiani, sia sportivi che nazionali, il nome di Ranieri sta guadagnando sempre più peso nelle riflessioni della FIGC, soprattutto in vista di un possibile cambio della guardia dopo l’Europeo. Luciano Spalletti è in bilico, la fiducia è ai minimi e la strada che porta al prossimo Mondiale impone scelte concrete, rassicuranti. E chi, meglio di Ranieri, incarna oggi queste due parole?

Non si tratta di nostalgia, ma di lucidità. Dopo aver rimesso in piedi una Roma in difficoltà, regalando dignità e punti a una squadra in caduta, Ranieri ha mostrato – ancora una volta – di essere l’“aggiustatore” ideale. Una figura capace di unire esperienza, pragmatismo e una visione del calcio non fumosa, ma funzionale. Proprio quello che serve a una Nazionale che non può permettersi nuovi scivoloni nei playoff, dopo i drammi con Svezia (2017) e Macedonia (2022).

Lui, intanto, osserva. È “alla finestra”, come si dice in gergo, ma pronto. Non è tipo da tirarsi indietro davanti a un’ultima sfida, soprattutto se si tratta dell’Italia. E pazienza se la moglie Rosanna sognava finalmente un po’ di pace: l’azzurro, per Ranieri, è sempre stato qualcosa di più di una semplice maglia.

Nel frattempo, resta da capire se Spalletti sarà confermato o se deciderà di farsi da parte. In alternativa, anche Pioli è stato sondato, ma l’identikit ideale – tra i corridoi di via Allegri e nell’opinione pubblica – continua a portare a Claudio. Perché quando serve rimettere in piedi un gruppo, farlo correre e crederci ancora, non serve un visionario. Serve Ranieri.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera