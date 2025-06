Roma a caccia di gol: Scamacca ha nostalgia di casa, i giallorossi valutano altre due piste

Con Gian Piero Gasperini ufficialmente alla guida della Roma, il club ha iniziato a mettere mano al mercato. Tra le priorità in agenda c’è l’attacco, reparto che sarà oggetto di un restyling profondo. E al centro del discorso torna un vecchio pallino sia della società che del nuovo tecnico: Gianluca Scamacca.

L’attaccante dell’Atalanta, fresco di matrimonio nella Capitale, non ha mai nascosto il legame con la Roma, dove è cresciuto nelle giovanili prima di prendere altre strade. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, già due anni fa fu a un passo dal ritorno a Trigoria, poi saltato per questioni economiche. Ora, con Gasperini in panchina e un’Europa League vinta insieme alle spalle, l’idea di un nuovo incastro non è più solo suggestione. Resta però un’incognita fisica: l’anno di stop a causa del grave infortunio al ginocchio pesa, e non poco.

Nel frattempo, Florent Ghisolfi valuta anche soluzioni alternative, sempre in Serie A. I nomi sul tavolo sono quelli di Nikola Kristovic, punta montenegrina del Lecce, e Lorenzo Lucca, reduce da una buona stagione al Pisa prima del passaggio all’Udinese. Entrambi hanno una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro, e rappresentano profili giovani ma già strutturati per reggere il salto in un grande club.

Infine, occhi puntati anche su Artem Dovbyk, che dovrà però convincere Gasperini durante il ritiro estivo: la sua permanenza non è garantita, e il tecnico farà le sue valutazioni sul campo. La Roma è a caccia di gol, e il casting per il nuovo centravanti è appena cominciato.

Fonte: Corriere dello Sport