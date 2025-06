Maignan al Chelsea, Milan su Svilar: rossoneri pronti a giocarsi la carta Saelemaekers

Mike Maignan è prossimo a lasciare il Milan e diventare un nuovo calciatore del Chelsea, nonostante Massimiliano Allegri abbia fatto il possibile per convincerlo a restare per ripartire da lui in questo nuovo corso rossonero. Il portiere francese è rimasto però troppo deluso dal balletto sul rinnovo dei mesi scorsi, e quindi starebbe spingendo in prima persona per vestire la maglia dei Blues e mettersi alla prova non solo in Premier League, ma anche nell’imminente Mondiale per Club.

La porta del Milan è dunque girevole, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato “Via Mike. Ecco Svilar“, con il portiere della Roma indicato essere da Massimiliano Allegri l’unico profilo valido con il quale andare a sostituire il francese.

Ma per accontentare la Roma, che per Svilar parte da una valutazione non inferiore ai 40 milioni, bisognerà mettere mani al portafoglio. Il Milan è pronto a giocarsi la carta Saelemaekers per convincere i giallorossi e abbassare il costo complessivo dell’affare, che altrimenti sarebbe troppo onerosa per le casse rossonere.

Qualora l’assalto a Svilar si dimostrasse troppo complicato, prenderebbero piede altre piste alternative per il dopo Maignan: Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari i nomi al vaglio. Per quanto riguarda la Roma invece sono tre i profili attenzionati in caso di cessione di Svilar: Petrovic del Chelsea e Perri del Lione i nomi più caldi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Calciomercato.com