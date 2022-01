CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 21 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:50 – Boubacar Kamara (22) annuncia il suo addio al Marsiglia: “È una decisione difficile, ma io penso sia un bene per il futuro della mia carriera“, le parole del francese al quotidiano La Provence in un’intervista che sarà pubblicata integralmente a giorni.

Ore 16:20 – Tornano in corsa Florian Grillitsch (26) e Granit Xhakha (29). Tiago Pinto tiene i due registi in caldo qualora non dovesse riuscire l’assalto a Kamara (22)…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 15:15 – L’agente di Veretout (28) chiarisce: “Jordan non lascerà la Roma almeno fino a fine stagione. Scambio con Ndombele? Smentisco categoricamente“. (Calciomercato.it)

Ore 12:30 – Al momento nessuna trattativa in corso tra Roma e Salernitana per Fazio (33). L’entourage del giocatore non ha ancora comunicato nulla ai giallorossi, ma il club rimane disponibile ad accontentare l’argentino qualora chiedesse di partire. Lo scrive Emanuele Zotti de Il Tempo su Twitter.

Ore 10:30 – Federico Fazio (33) di nuovo a un passo dalla Salernitana: secondo il Corriere dello Sport il giocatore argentino sarebbe stavolta davvero vicino a lasciare la Roma.

Ore 9:50 – Prosegue il pressing della Roma per Boubacar Kamara (22): nuovo contatto telefonico tra il calciatore e Mourinho, che sta cercando di convincerlo a non ascoltare le sirene della Premier e sposare la causa romanista. (Corriere dello Sport)

Ore 9:25 – Tentativo della Roma per Malang Sarr (22), difensore centrale del Chelsea. Il club giallorosso non ha avuto contatti direttamente con l’entourage del giocatore, ma sembrerebbe aver sondato il terreno grazie al lavoro di alcuni intermediari. L’affare, però, è sfumato sul nascere: il francese non lascerà Londra in questa sessione di calciomercato invernale. (La Repubblica)

Ore 8:40 – Per giugno spunta il nome di Stephy Mavididi (23) ala inglese cresciuta nell’Arsenal che sta facendo molto bene nel Montpellier: già 6 gol e tre assist in stagione per l’esterno sinistro finito nei radar della Roma. (Gazzetta dello Sport)

Seguono aggiornamenti…

