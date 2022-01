Mou a caccia del regista: non solo Kamara, tornano in pista Grillitsch e Xhaka

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – A volte ritornano. I nomi di Granit Xhaka e Florian Grillitsch sembrano essere di nuovo di moda in casa Roma.

Stando a quanto rivela in questi minuti il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli), Mourinho ha chiesto a Pinto di regalargli un regista in grado di guidare la squadra giallorossa e con la partenza di Diawara l’arrivo di un giocatore del genere è possibile fin da questa sessione di mercato.

E così riecco spuntare i nomi di Grillitsch e Xhaka, alternative che potrebbe tornare alla ribalta nel caso in cui non riuscisse l’affondo su Boubacar Kamara. L’austriaco è in scadenza di contratto e resta un giocatore su cui la Roma ha da tempo acceso i fari, specie se l’Hoffeneim decidesse di privarsene fin da subito a cifre ragionevoli.

Ma occhio anche alla pista Xhaka: lo svizzero ha rinnovato da poco il suo contratto con l’Arsenal dopo un lungo pressing di Mou, ma a Londra non se la passa benissimo e chissà che il matrimonio non possa celebrarsi con un anno di ritardo.

Fonte: Gazzetta.it

