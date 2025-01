CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 24 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – SPUNTA BALERDI LA DIFESA – La Roma ha messo nel mirino anche l’argentino Leandro Balerdi (25) del Marsiglia per la difesa. Operazione non semplice perchè il calciatore ha rinnovato da poco. (Il Messaggero)

Ore 10:10 – FRATTESI, ROMA PRONTA A INSERIRE ZALEWSKI – La Roma non ha accantonato Frattesi (25): nella trattativa, che potrebbe subire un’accelerata nelle ultime ore del mese, dopo le ultime partite dei gironi europei, la Roma sta pensando di inserire Zalewski, al quale l’Inter è interessata in prospettiva: è un’ipotesi anche a zero, a contratto scaduto, dal primo luglio. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – RASPADORI, L’ATALANTA SI MUOVE – Contatti in corso tra l’Atalanta e il Napoli per la cessione di Giacomo Raspadori (24). Il centravanti interessa anche alla Roma, alla ricerca di un’alternativa a Dovbyk. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 – SHOMURODOV, IL VENEZIA BALZA IN POLE – Il Venezia è piombato su Eldor Shomurodov (29) ritenuto il centravanti giusto per rimpiazzare Pohjanpalo. (Il Tempo)

