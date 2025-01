UFFICIALE: Gollini è un nuovo giocatore della Roma, indosserà la maglia numero 95 (COMUNICATO-VIDEO)

AS ROMA NEWS – Arriva i questi minuti il comunicato ufficiale pubblicato sul sito asroma.com che annuncia l’acquisto della Roma di Pierluigi Gollini, arrivato dall’Atalanta per sostituire Mathew Ryan come secondo portiere della squadra giallorossa. Questa la nota del club:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Pierluigi Gollini dall’Atalanta. Classe 1995, il portiere ha collezionato 139 presenze in Serie A vestendo le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Genoa. In giallorosso indosserà il numero 95. Benvenuto a Roma, Pierluigi!”

