Percassi: “La Roma ha avuto ambizioni importanti per Gasperini”

AS ROMA NOTIZIE – Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna del Corriere Dello Sport parlando anche del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, principale artefice dei successi del club negli ultimi anni.

“Gasperini? La Roma ha avuto ambizioni importanti per lui in passato”, ha rivelato Percassi. “La Roma lo ha cercato davvero, quella del Napoli invece mi è sembrata più un’operazione mediatica”. L’allenatore piemontese, a Bergamo dal 2016, sembra essere tra i possibili candidati per la panchina giallorossa nella prossima stagione.

