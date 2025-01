“ON AIR!” – FERRAZZA: “Ranieri si è arreso con questa squadra, e forse anche con i Friedkin”, CORSI: “Il mister faccia qualcosa di eclatante”, VISNADI: “La Roma si rassegni a una stagione anonima”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Qua mi sembra il gioco dell’oca: si fa un passo avanti e tre indietro. Al di là della prestazione, mi hanno preoccupato le parole di Ranieri alla fine e il messaggio che ha voluto mandare. La Roma prende gol sempre nella stessa maniera, e Ranieri per la prima volta in maniera evidente la accolla alla squadra. Non dico che si è arreso, ma ha capito che questi sono… Se c’è un caso Dovbyk? Lui ha giocato male in un primo tempo dove tutta la squadra ha giocato male. La cosa paradossale è che quando lo hanno tolto, hanno iniziato a buttare dentro l’area una serie di cross…”

David Rossi (Rete Sport): “Ranieri o non Ranieri, questa è una squadra che da troppo tempo esprime valori calcistici mediocri. C’è qualche piccolo acuto in mezzo a una serie di prestazioni veramente scadenti, anonime. Questa è una squadra che arrivato a un certo punto, quello scalino non lo salirà mai, per lo meno con questi giocatori…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dopo l’Atalanta, ora siamo anche sotto il Bologna per il terzo anno consecutivo…cominciano a essere tante eh: Fiorentina, Bologna, Lazio, Atalanta, Milan, Juve, Napoli e Inter…abbiamo deciso che siamo noni. Se va bene…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Alkmaar fa 90mila abitanti, e l’AZ è sesto in Olanda…non mi sembra una squadra insuperabile. E poi prendi gol sempre nello stesso modo. Di chi è la responsabilità? Dei proprietari, che dovevano prendere un ds forte e capace, in grado di aver già individuato e bloccato un terzino destro alla Dumfries e un’alternativa a Dovbyk. Rensch è un giocatore di prospettiva, ma abbiamo già Baldanzi, Pisilli e Soulè come calciatori di prospettiva. Qua ti servono le certezze. Se prendi Frattesi o Ricci sono realtà, se prendi Rensch, prendi un prospetto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non ho mai visto Ranieri perdere la pazienza come ha fatto ieri. Questa è una squadra che per rifondarla ce ne vuole. Ghisolfi è da cacciare, ora deve scendere in campo Friedkin, fare il nome del prossimo allenatore e far capire che è ora che vadano a casa tutti quanti. L’Olimpico deve essere un terremoto, deve cominciare da là, deve crollare lo stadio…Questi hanno giocato contro una squadra di bambini che ce l’ha messa tutta, ma che non aveva giocatori da Serie A. Per noi Saelemaekers è uno dei più forti, ma in altri tempi non sarebbe stato nemmeno titolare. Su Dovbyk non dico niente, perchè è inguardabile. A Pisilli gli dico di andare via da questa Roma, perchè ti rovini…Io spero che Ranieri faccia qualcosa di eclatante per fare un favore a noi…li deve lasciare là…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ieri mi sarei voluta abbracciare Ranieri. Se avesse potuto, sotto quella pioggia avrebbe mandato tutti a quel paese e se ne sarebbe andato. Lui ieri dice “sono fatti male“, è una cosa pesante, è la frase definitiva, è una specie di resa. Lui si è arreso con questa squadra, e probabilmente anche con questa proprietà, poi vedremo… Ma sono convinta che se avesse potuto, avrebbe detto: “Mi avete stufato, me ne vado…“…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Questa è una squadra che non merita nulla. Hanno avuto l’allenatore duro e l’hanno cacciato, hanno avuto l’allenatore amico e l’hanno cacciato, ora hanno anche l’allenatore padre e non gli sta bene manco quello… Questa è una squadra costruita male. L’obiettivo va puntato sui veri responsabili: la colpa è di Dan e Ryan Friedkin, che continuano a pensare solo ai loro progetti immobiliari, e non gli interessa nulla del progetto sportivo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Diventa anche difficile commentare sempre le stesse cose…siamo arrivati a 18 trasferte di fila senza vittoria, non so se sia mai successo nella storia della Roma… Questa è una stagione dove è inutile fare calcoli e guardare classifiche, perchè non ha continuità. L’AZ era una squadra assolutamente battibile, sei 21esimo dopo 7 partite di Europa League, ed è un risultato mediocre. Anche Ranieri alza le braccia e ti dice che sei fatto male, e questo rende impossibile guardare avanti con questo gruppo. Non ci sono le basi mentali per fare lo scatto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “I giocatori vanno in campo col pensiero di non riuscire più a vincere in trasferta. E’ vero che in questi mesi è successo di tutto e di più, ma non basta questo. C’è una carenza strutturarle, e soprattutto di personalità. A me più del fatto che hai perso, mi spaventa l’incapacità di tirare in porta contro una squadra di onesti lavoratori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ogni qual volta sembra poter svoltare, fa sempre un passo indietro. Non so come mai non si riesce a vincere fuori casa nemmeno per sbaglio. Su Dovbyk si potrebbe aprire una parentesi lunga un chilometro. Hai preso gol dopo un’ingenuità clamorosa e hai perso una partita che potevi tranquillamente chiudere sullo zero a zero…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ieri ha giocato una brutta partita, anche se fosse finita 0 a 0 sarebbe stato un risultato triste. Hai buttato la gara per un errore imperdonabile contro un avversario abbordabile, l’AZ è una squadra che la Roma poteva battere. La Roma ha giocato male, c’è la sensazione che manchi sempre qualcosa a questa squadra, sembra incompiuta anche dal punto di vista caratteriale. Sembra una squadra molle. E questi giocatori che stanno arrivano dal mercato non mi sembra possano dare una svolta…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma deve rassegnarsi a una stagione anonima, perchè sarà anonima. Sono sorpreso dalla formazione schierata da Ranieri, ha fatto giocare sempre gli stessi, uno più o uno meno, e allora sbagliano tutti gli altri che fanno ruotare i giocatori… La Roma è nelle 24 più forti dell’Europa League, e perciò si qualificherà…”

