CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:15 – Bijol in cima alla lista

Non solo Lucumì. Anche Jaka Bijol (26), difensore centrale dell’Udinese, è nel mirino di Ghisolfi: il calciatore sloveno è tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare il proprio reparto arretrato. (Il Romanista)

Ore 9:30 – Ibanez-Roma, l’agente smentisce

Nella serata di ieri è presa a circolare un’indiscrezione di mercato che vede possibile un ritorno in giallorosso di Roger Ibanez (26), ora all’Al-Ahli. L’agente del calciatore però, contattato da Rete Sport, smentisce seccamente definendo “impossibile” questa eventualità.

Ore 8:40 – Anche la Juventus su Balerdi

Si profila un duello di mercato tra la Roma e la Juventus per Leonardo Balerdi (25), difensore argentino del Marsiglia: anche i bianconeri infatti seguono con grande interesse il calciatore, che piace molto anche a Gasperini. (Gazzetta dello Sport)

