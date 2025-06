L’Atalanta riparte da Ivan Juric: sarà l’ex Roma l’erede di Gasperini

Il dado è tratto: Ivan Juric sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, destinato alla Roma, il club nerazzurro ha scelto l’ex tecnico giallorosso per guidare la squadra nella prossima stagione.

Juric firmerà un contratto biennale, come riferito da diversi esperti di calciomercato su X in questi minuti, tra i quali Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano. L’ultima formalità da sciogliere era l’ok definitivo della dirigenza, arrivato nella mattinata di oggi al termine di un incontro decisivo tra i vertici del club.

Con l’approvazione arrivata, l’Atalanta ha così il suo nuovo allenatore: un segnale di continuità, visto che Juric è considerato a tutti gli effetti un “discepolo” di Gasperini. La Dea non si è fatta influenzare dai flop più recenti del tecnico croato prima con la Roma e poi con il Southampton, e ha deciso di ripartire da lui.