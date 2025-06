“ON AIR!” – PRUZZO: “Con Gasp la Roma finalmente parte con delle certezze”, PIACENTINI: “1,9 milioni a Svilar? Una provocazione a cui non voglio credere”, CASANO: “La Roma ha promesso a Frattesi di fare un tentativo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ghisolfi e Ranieri? Ho l’impressione che stiano facendo un po’ la parte del poliziotto buono e poliziotto cattivo…le cose rognose le lasciano al ds, poi arriva Ranieri che risolve i problemi e fa la figura del salvatore della patria…è una strategia. Non vorrei essere nei panni di Ghisolfi, che viene usato come er zizzania, per poi far sistemare tutto a Ranieri. Ma comunque il francese è lautamente stipendiato anche per questo, e per quanto fatto fino ad oggi pure troppo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ranieri è il garante, lui rappresenta davvero la Roma, molto più di Ghisolfi. E’ un po’ come prima, quando arrivava un nuovo giocatore per prima cosa lo portavano da Totti, perchè lui rappresentava la Roma. Oggi è Ranieri la faccia della Roma. Svilar? Se quelle che sono uscite ieri sera sono le cifre vere, allora significa che la Roma gli ha appiccicato il cartello “vendesi”. Offrirgli 1,9 milioni di stipendio è una provocazione, spero vivamente che non sia vero…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Da quello che ho saputo, Frattesi chiederà all’Inter la cessione qualora il nuovo allenatore non gli garantirà un posto da titolare. Il Napoli c’è, ma lui ha qualche remora, vorrebbe avere la certezza di giocare e ha qualche motivazione personale…So per certo che la Roma una promessa di un tentativo gliel’ha fatta…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Lucumì, Belardi e Kossounou sono a oggi i tre nomi su cui la Roma sta lavorando per la difesa, vengono valutati tutti tra i 20 e i 25 milioni. Frattesi? La Roma farà un tentativo ma solo a determinate cifre: non arriverà mai ai 35-40 milioni chiesti dall’Inter, ma si spingerà a 25-28, non intende andare oltre. Anche perchè la stagione di Frattesi non è stata esaltante…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “L’ufficialità di Gasperini così in ritardo? Forse la Roma sta ritardando l’annuncio perchè Friedkin vuole fare le cose per bene con le foto, i video…La presentazione fatta apposta il 7 giugno? No dai, per carità…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini ieri ha passato tutta la giornata a Trigoria, assaggiando quello che sarà il suo centro sportivo per i prossimi tre anni. Sono state messe a posto le questioni contrattuali, è stato sistemato tutto, e sono state gettate le basi per il lavoro estivo con Ranieri e Ghisolfi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma ha preso un grande allenatore, certificato da anni di lavoro all’Atalanta, e prima ancora al Genoa. La società in questi anni ha avuto il merito di fidelizzare il tifoso, da questo punto di vista la Roma ha fatto un grande lavoro, certificato dal numero di abbonati e i sold-out fatti in questi anni. Penso che anche quest’anno l’Olimpico si riempirà. Il fatto che Gasperini abbia detto no alla Juve è un grande vantaggio, ha un po’ aiutato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per una volta si può dire che Roma e Lazio abbiano fatto le cose giuste scegliendo Gasperini e Sarri, che si siano messe nelle condizioni di partire subito bene con due panchine che hanno conoscenze e personalità. Chiaro che le aspettative poi si alzano. Il calciomercato della Roma mi sembra abbastanza leggibile, ti viene inevitabile pensare di andare a prendere degli esterni più forti di quelli che hai adesso. Pronti via, quest’anno non abbiamo tutte quelle incertezze che ci hanno accompagnato nelle passate stagioni…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini passando da Bergamo a Roma ha cambiato casa…lì aveva una padronanza, ora devi adattarti alla nuova situazione, poi a livello tecnico non cambierà tanto. L’ambiente non deve pensare che la Roma giochi come l’Atalanta appena dopo tre settimane. Ci saranno delle delusioni, delle partite in cui giocherai male. Ma devi dargli il tempo, e Gasperini deve capire che la Roma non è l’Atalanta: la pressione, l’ambiente, il pubblico, la storia…è tutto diverso. Ora ha cambiato casa, e deve adattarsi al condominio, al buon vicinato…”

