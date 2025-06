Retroscena Inter: i nerazzurri hanno provato a riportare Mourinho in panchina

Cristian Chivu è pronto a sedersi sulla panchina dell’Inter, ma la sua nomina arriva solo dopo un tentativo clamoroso: riportare José Mourinho in nerazzurro.

Secondo La Repubblica, prima di virare sull’ex difensore del Triplete, la dirigenza interista aveva sondato il terreno per lo “Special One”, oggi legato al Fenerbahce. Mourinho si era detto disponibile a tornare a Milano, attratto da un’ipotesi che lo avrebbe riportato nel club che lo ha reso leggenda.

Ma a frenare tutto è stato l’ostacolo è stato economico: le clausole rescissorie imposte dal club turco sono risultate troppo onerose. Da lì lo stop a ogni possibile trattativa. Solo dopo aver accantonato l’idea di un romantico ritorno, l’Inter ha accelerato su Chivu. L’ex capitano romeno, allenatore nelle giovanili nerazzurre dal 2018, era già stato preso in considerazione nel 2022 durante un momento difficile della gestione Inzaghi. Ora la promozione in prima squadra è cosa fatta, con un biennale in arrivo.

