Calciomercato Roma: lo Sporting Lisbona chiede 20 milioni per Acuna

AS ROMA NEWS ULTIME – Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse della Roma per il terzino sinistro dello Sporting Lisbona, Marco Acuna. Oggi dal Portogallo riferiscono che il calciatore è nella lista dei cedibili, ma a un costo non indifferente.

Per vendere il 28enne argentino il club lusitano chiede ben 20 milioni di euro, una cifra decisamente alta che la Roma non vuole spendere per quel ruolo.

Al momento dunque, scrive il portale “abola.pt“, non c’è una trattativa in piedi tra il club giallorosso e lo Sporting per Acuna.

Fonte: abola.pt