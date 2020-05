Il Newell’s Old Boys fa causa alla Roma per il trasferimento di Ponce (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Guai giudiziari per il Newell’s Old Boys che rischiano di ripercuotersi anche sulla Roma. La Fifa ha sanzionato il club argentino per alcune violazioni stabilendo che non potrà acquistare giocatori nelle prossime tre finestre di mercato.

Il club di Rosario ha fatto ricorso contro la decisione reclamando anche dei mancati pagamenti in suo favore, primo fra tutti quello di Ezequiel Ponce. L’argentino fu acquistato dalla Roma nel 2015 e gli argentini si riservarono il 40% sulla futura rivendita.

Oggetto del contendere è il successivo trasferimento allo Spartak Mosca: per gli argentini la Roma ha inserito nel trasferimento un giocatore senza valore di mercato, Andrea Romagnoli, per eludere il pagamento reale dovuto.