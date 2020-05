“ON AIR!” – ROSSI: “Se la Serie A non riparte diventa come l’Eredivisie”, PRUZZO: “Ricominciare con questo protocollo mi sembra difficile”, CORSI: “Baldini ha spogliato la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Sulla ripresa del campionato siamo sempre sulla strada del vorrei ma non posso, del vediamo…forse oggi ci saranno novità importanti dalla Bundesliga, e quella decisione potrebbe anche influire sulla serie A…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “I calciatori non vivono su un altro pianeta. Per entrare in un’altra fase di ripresa tutti devono rispettare le norme di sicurezza, rispettando le distanze e gli accorgimenti necessari…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se tu arrivi, e nel giro di un paio di anni uno scudetto, e poi dopo un altro paio d’anni una Champions… Ma Baldini è venuto qui, ha spogliato Roma, facendo passare i tifosi per ridicoli, bori e coatti…Non so come faccia la gente a non capire quello che hanno fatto questo tipo di personaggi che hanno devastato la Roma…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Oggi è l’anniversario di Juve-Roma 2-2 coi gol di Nakata e Montella…Che ricordo ho di quel giorno? Non ero allo stadio, perchè eravamo impegnati politicamente… Devo confessare che al pareggio ho interrotto il comizio…eravamo in una quindicina che ce ne siamo fregati del comizio e abbiamo iniziato a festeggiare, perchè sapevamo che quel pareggio poteva valere uno scudetto…”

David Rossi (Roma Radio): “Oggi ho rivisto un traffico molto simile al periodo pre-coronavirus… Il campionato italiano se non riparte rischia il taccheggio… La forbice con Inghilterra e Spagna è già evidente, e anche se si riparte tutti la forbice si allarga…pensate se ripartono loro e non noi…diventiamo come l’Eredivisie o come il campionato belga… La prepotenza con cui il Barcellona vuole prendere Lautaro Martienz è un po’ il segnale di come sarà il prossimo mercato…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Se il Barcellona vuole Lautaro, il Barcellona prende Lautaro eh…non è che è diverso rispetto al Liverpool che vuole Salah…è la stessa cosa… “Si discute sul rischio che alla ripresa del campionato ci si possa fermare con la scoperta di un positivo. Se il problema è questo allora si sospende lo sport a tempo indeterminato, in attesa del vaccino: nessuno può escludere contagi a settembre/ottobre…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Io ho la sensazione che se non giocheranno i campionato non si giocheranno nemmeno le coppe, ma al momento non c’è nessuna certezza. Forse se oggi c’è l’annuncio della ripartenza della Bundesliga, può essere un segnale anche per il calcio italiano… Via agli allenamenti? I giocatori potrebbero farsi la domanda legittima del perchè, visto che non vengono pagati fino a giugno, i club dovrebbero dirgli dove e quando allenarsi?… Gli striscioni? Sono i “Pasquini” delle città… La Roma più forte di sempre? Va sempre contestualizzata all’epoca in cui gioca, ma per me la Roma di Liedholm era una delle squadre più forti mai viste, giocava un calcio moderno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ripartire col campionato? Per la Serie A nessuno si vuole prendere una responsabilità e ti trovi nello scaricabarile e a prendere più tempo. Con questo protocollo qui mi sembra difficile…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Spadafora di calcio ci capisce come io ci capisco di nucleare. Non sa quello che c’è dietro a una società di calcio o di pallavolo. Lui vede i giocatori ma non sa tutto il mondo dietro e non sa che con questo tentennamento sono esplose le società di Serie D e in Serie C. Questa autorità data al ministro Spadafora è esagerata, fuori posto…”

Redazione Giallorossi.net