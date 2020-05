Il veto di Fonseca sul jolly Cristante

AS ROMA NEWS ULTIME – Fonseca stoppa la cessione di Cristante, il centrocampista giallorosso che è finito al centro di voci di mercato in uno scambio con Mandragora.

L’allenatore portoghese, racconta oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), non vuole cedere uno dei suoi prediletti, considerandolo un importante uomo spogliatoio, un leader del gruppo.

L’operazione che era stata messa in piedi con la Juventus per uno scambio con Mandragora difficilmente andrà avanti. Anche se costruire un’operazione con uno scambio alla pari con valutazione di 30 milioni ciascuno sarebbe utile a entrambi i club per fare plusvalenze.

Fonte: Corriere dello Sport