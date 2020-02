Calciomercato Roma, lo Sporting vuole Olsen per la porta (FOTO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo Sporting Lisbona mette nel mirino Robin Olsen, portiere del Cagliari ma ancora di proprietà della Roma. Il club giallorosso ha infatti ceduto lo svedese ai sardi con la formula del prestito secco.

Olsen dunque farà ritorno a Trigoria al termine della stagione, ma non è detto che sarà per restarci. Il quotidiano portoghese “Record” infatti apre oggi con la notizia del forte interesse dello Sporting CP per il portierone svedese che ha fatto molto bene a Cagliari prima che il rientro di Cragno lo riportasse in panchina.

Sarà però la Roma a fissare il prezzo di Olsen: i giallorossi lo pagarono 8,5 milioni di euro più bonus e a meno di quella cifra il calciatore difficilmente sarà fatto partire. Nonostante la sua bella stagione, a Trigoria non c’è posto per lui, avendo la Roma intenzione di andare avanti con Pau Lopez.

Fonte: Record