Calciomercato Roma: l’obiettivo per l’estate è Vlahovic

ULTIME AS ROMA – La Roma punta Dusan Vlahovic, 20 anni, centravanti di fisico e classe della Fiorentina. Stando a quanto riferisce oggi “Il Romanista” (P. Torri), ci sono già stati i primi contatti tra il ds Petrachi e gli agenti del calciatore.

Non è una novità che il club giallorosso sia alla ricerca di una punta giovane, possibilmente già inserita nel nostro calcio, da affiancare a Dzeko per farlo crescere alle spalle del bosniaco. E così Vlahovic è stato proposto alla Roma, con Petrachi che ha risposto “parliamone“.

A gennaio quindi i primi abboccamenti, se ne riparlerà con calma in estate quando la Roma conoscerà il futuro di Patrik Schick: qualora il Lipsia decidesse di riscattarlo per 28 milioni, Petrachi avrebbe in mano i soldi per chiudere l’affondo con la Fiorentina. Vlahovic resta quindi un nome molto caldo per il prossimo giugno.

Fonte: Il Romanista