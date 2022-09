Calciomercato Roma, Malinovskyi al posto di El Shaarawy: “scambio” di parametri zero in attacco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Grandi manovre ancora a parametro zero per la Roma di Tiago Pinto, che deve fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Stando a quanto racconta il giornalista Francesco Balzani di Leggo su forzaroma.info, i giallorossi stanno pensando al colpo Malinovskyi in vista del prossimo giugno. Il calciatore dell’Atalanta non ha intenzione di rinnovare con i bergamaschi, visto il rapporto non facile con Gasperini.

Sul calciatore ucraino ci sono anche West Ham, Marsiglia e Napoli, ma il giocatore è tentato dall’esperienza in giallorosso, alla corte di Josè Mourinho. Per ora la Roma non ha mosso passi ufficiali, ma alcuni intermediari sono al lavoro per sondare il terreno.

Con El Shaarawy in partenza (anche lui in scadenza di contratto) le porte a Trigoria potrebbero essere girevoli. Con la differenza che Malinovkyi al momento percepisce un milione di euro in nerazzurro, contro i 3 del Faraone in giallorosso.