Dybala al posto di Diawara: la Joya sceglie la villa dell’ex romanista a Casal Palocco

NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala ha trovato casa. Il numero 21 della Roma, riferisce l’emittente radiofonica Centro Suono Sport, andrà a vivere in una villa a Casal Palocco, che come inquilino ha già avuto un giallorosso.

L’abitazione presso cui Paulo si trasferirà è infatti quella dove ha vissuto Amadou Diawara, passato all’Anderlecht. La scelta è ricaduta su questa villa soprattutto per via dell’ampio giardino di cui dispone, l’ideale per far scorrazzare Kaia E Bowen, gli amati cani.

Altro fattore che ha favorito la scelta è la vicinanza degli altri sudamericani del gruppo. A pochi passi, infatti, vi abitano Ibanez e Vina.

Fonte: Centro Suono Sport