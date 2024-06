Calciomercato Roma, Manchester United pronto all’assalto di Dybala: è una richiesta di Ten Hag

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Il Manchester United si prepara a lanciare un’offensiva seria e concreta su Paulo Dybala. La notizia era nell’aria da qualche giorno, oggi dall’Inghilterra se ne torna a parlare con una certa insistenza.

Secondo il quotidiano The Sun il tecnico dei Red Devils, Eirik Ten Hag, ha chiesto espressamente alla dirigenza l’acquisto della Joya come rinforzo ideale per la squadra del prossimo anno. Il club inglese si prepara all’assalto dell’argentino con l’inizio di luglio, quando la clausola da 12 milioni di eurp sarà riattivata.

La Roma è spettatrice interessata, non potendo fare molto: se il calciatore dovesse decidere di lasciarsi tentare dalle sirene della Premier League e da un club blasonato come il Manchester United, il futuro di Dybala sarebbe segnato. Sarà dunque decisiva la volontà del calciatore, che in giallorosso si trova particolarmente bene.

Recentemente però Dybala aveva dichiarato anche di essere particolarmente incuriosito dall’idea di un esperienza in Inghilterra. Al momento non è ancora arrivata nessuna proposta concreta al giocatore, o alla Roma, ma lo United starebbe aspettando l’arrivo di luglio per farsi avanti concretamente. E già dalla prossima settimana la pista potrebbe farsi particolarmente calda.

Fonti: The Sun / Gazzetta.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!