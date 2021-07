Calciomercato Roma, Marca: “Contatti con Maksimovic, centrocampista del Getafe”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Roma. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo spagnolo “Marca”, infatti, ai giallorossi piace Nemanja Maksimovic.

Si tratta di un centrocampista centrale che gioca nel Getafe. Il mediano serbo, 26 anni, nella scorsa stagione in Liga ha collezionato 35 presenze e un gol.

Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica.

Come riporta Marca, i giallorossi avrebbero preso contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità dell’operazione, senza per il momento contattare la dirigenza del Getafe.

Fonte: Marca