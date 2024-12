Calciomercato Roma: Marmol del Las Palmas l’obiettivo per la difesa, costa 10 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nella lista della spesa per gennaio c’è anche un difensore centrale, soprattutto considerando il possibile addio di Mario Hermoso. Il nome nuovo è quello di Mika Marmol, centrale mancino classe 2001 del Las Palmas.

Il centrale spagnolo 23enne costa circa 10 milioni, ma la trattativa non si prospetta però semplicissima: il Las Palmas, infatti, non sarebbe disposto a lasciar partire il giocatore a gennaio se non di fronte ad un’offerta importante. Su di lui anche il Como di Cesc Fabregas, che avrebbe segnalato ai lombardi il ragazzo.

Fonte: Relevo.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!