Cassano: “Pellegrini è un capitano che se la fa sotto. Lui e Dybala sono il problema della Roma, devono andarsene”

NOTIZIE AS ROMA – Antonio Cassano, durante Viva El Futbol, programma in onda su Twitch, si è scagliato contro Dybala e Pellegrini, accusandoli di essere il problema di questa Roma. Ecco le sue parole.

”Dybala non mi ha mai dato niente. Oggi ho avuto ancora di più la conferma, non ha mai fatto migliorare nessuno che ha giocato con lui, non ha mai fatto giocare bene una squadra in base a lui. A me piacciono calciatori come Rui Costa, che faceva giocare bene tutti, per non dire Pirlo o Seedorf, fenomeni.

Dybala, invece, non ha mai fatto migliorare niente e nessuno: è un grande problema per la Roma. Lo scorso anno era un problema, quest’anno lo è ancora di più. Lui deve andare via, è il vero grande problema della Roma insieme a Pellegrini. Un Capitano che si sta cag*ndo sotto in una situazione così è gravissimo. Non parla, non fa niente”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!