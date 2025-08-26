Calciomercato Roma, Massara accelera per Fabio Silva: si punta a chiudere per 16-17 milioni

I sogni di Gian Piero Gasperini restano gli stessi: Jadon Sancho e Fabio Silva. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esterno del Manchester United rimane in stand-by almeno fino a domani. Se non ci saranno aperture immediate, la Roma virerà su altri profili, tra cui George del Chelsea. Diverso invece il discorso legato al portoghese del Wolverhampton, che torna ad avvicinarsi sensibilmente ai giallorossi.
La Roma e i Friedkin ci credono, convinti che Silva abbia le caratteristiche giuste per il progetto di Gasperini: giovane, estroso e duttile, un attaccante che può esaltare il gioco offensivo della nuova Roma. Proprio ieri si è registrata un’accelerata nei contatti tra il ds Massara e l’entourage del giocatore, con l’apertura di uno spiraglio per sbloccare definitivamente la trattativa.
Il Borussia Dortmund resta in pressing, ma la Roma punta a chiudere con un accordo attorno ai 16-17 milioni di euro per il cartellino, cifra che potrebbe convincere gli inglesi. Sul piatto anche un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro a stagione, proposta che accontenterebbe Fabio Silva e lo porterebbe finalmente a vestire il giallorosso.
non è un attaccante esterno e non è più forte di Dobvik spero sia una fake news
Se c’è il placet di Gasperini e che lo stesso Gasp vede per lui potenzialità che noi non sappiamo al posto di Dovbyk sarebbe da prendere a quel prezzo, altrimenti facciamo un downgrade clamoroso
Ma si decidono i giornalisti a dare solo notizie confermate ?
Da questa mattina 4 notizie con 4 attaccanti diversi. Quale è quello giusto tra i quattro ? oppure sarà un quinto mai nominato ?
Per me è buono come terzo attaccante da mettere in rosa schierare alla bisogna accanto a Dobvyk o Ferguson perchè non è solo il classico attaccante d’area.
Dybala non le farà tutte, idem Bailey.
Non sostituira’ Dobvik, Sara’ un alternativa in attacco che serve.
Infatti non è lui l ala sinistra ma dovrebbe prendere il posto di Dovbik, mentre Sancho si alternerebber con l ultimo arrivato infortunato….
Dopo oltre un mese, la Gazzetta dovrebbe farci un grafico in cui ci dà conto di tutte le accelerate, e relative frenate, su Fabio Silva…sperando che Massara non abbia bruciato la frizione (secondo la loro narrazione)
Mi sfugge come Silva possa essere un’alternativa a Sancho.
Sono due giocatori diverissimi.
Silva è una punta, Sancho è un’ala.
sarebbe come prendere Schick invece di Malcolm, tatticamente non c’entrano nulla.
Io penso che Silva andrà in Germania,
noi resteremo con Dovbyk almeno fino a Gennaio (e non è che mi spiace viste le alternative),
e Sancho andrà in Turchia la settimana prossima (buon viaggio).
Però a sinistra ne servono ancora due.
Su Sancho nun so così sicuro
Ciao Anto, sono d’accordo con te, ma l’articolo infatti parla di due operazioni slegate. Sancho resterebbe prioritario e qualora non si chiudesse si virerebbe su altri profili tra cui spiccherebbe Tyrique George. Silva, nel caso, si chiuderebbe nel momento in cui dovessimo cedere Dovbyk.
Di Fra usò Schick alla Malcolm🤣
Ho visto dei video, per quello che possono valere…ho sentito tanti dire che è scarso…ma come fate a dirlo? A me me pare sveglio…reattivo, vedremo
Forza Grande Roma
Miscredente!
Devi fidarti del forum!
Il forum ha decretato che Silva è una pippa, che Dovbyk farà 25 gol e che Sancho non ci serve perchè ha smesso 3 anni fa!
Qui vogliamo Tsimikas e Tzolis! Poi, magari pure Souvlaki, Tzaziki, Dolmades e per finire Loukoumades e Ouzo!
tanta roba per fortuna che dovevamo vendere kone e Dnika
Però prima di commentare leggete bene le notizie, Silva non è l’alternativa a Sancho ma verrebbero insieme se Dovbyk va via.
Se arriva Fabio Silva è perché prende il posto di Dovbyk, non viene per fare l’esterno offensivo sx.
Grazie al contratto in scadenza costa la metà dell’ucraino, ma va ricordato che venne pagato 40 milioni appena maggiorenne dai Wolves.
Ciò significa anche che da allora non ha mantenuto le aspettative, ma il giocatore è ancora giovane (23) e con margini inespressi che con Gasperini possono emergere.
È il tipo di punta che piace al mister, mobile e completa, anche se per ora non ha mostrato il feeling con il gol di un Retegui.
Come alternativa a Ferguson, ma anche come partner in un 352 può starci alla grande.
Prenderemmo un giocatore di 5 anni più giovane, che guadagna quasi 3 mln lordi in meno e che accetta di più il ruolo di alternativa al titolare, ottenendo i soldi che ci servono per altre operazioni, come appunto l’esterno offensivo sx di piede destro, oppure l’alternativa ad Angelino sulla fascia.
Ottima analisi, solo un dubbio, a parte lo scorso anno (con Mago Gasp) e subito monetizzato da Percassi (dicono 65 meloni…), ma Retegui quando ha mai mostrato di essere uno con il feeling per i gol?
Guarda che il Mago ha fatto diventare un crack pure Petagna…..
Fabio Silva meglio come esterno, trequartista o seconda punta, non è un cecchino d’area segna pochissimo più bravo a saltare l’uomo e servire palloni.
ieri si parlava di chiusura col Dortmund a 25 milioni, ora si riparla di noi a cifre inferiori…bah vedremo
fabio silva è un giocatore che può giocare su tutto il fronte d’attacco , è un calciatore molto reattivo che salta l’uomo ed ha un discreto fiuto del goal…. leggo di paragoni con dovbyk ma non ci siamo proprio per caratteristiche naturalmente in piccolo ricorda cavani
Scusate , ma non lo aveva già preso il Borussia a 25 milioni ? Ora lo darebbero a noi a 16. ,17 ?
Quindi lui più Sancho e Dovbyk al Villareal? Io firmo ora..
ma CASTRO e DOMINGUEZ vi fanno schifo?
Magari Baldanzi + Cash e con il Bologna ci si accorda…… A pochi giorni dal Gong se va via Pellegrini, Pessina potrebbe essere un buon rincalzo in mezzo al campo mentre a Sx se il Greco del Liverpool viene un prestito potrebbe andar bene
A primo acchito tale Fabio Silva mi ha ricordato un certo Alessandro Melli (Parma).
Un attaccante di movimento estroso che personalmente apprezzavo molto!
Sinceramente appare come uno di quei giocatori di talento, estrosi che possono piacere (perché imprevedibili) o no (fumosi), ma io sono tra quelli che sanno apprezzare il suo calcio.
Se considerati, diventano esaltanti.
Attendo e…spero.
Di sicuro ha caratteristiche diverse (quindi complementari) dagli altri attaccanti attualmente in rosa.
Vedremo.
FORZA ROMA
