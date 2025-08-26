Calciomercato Roma, Massara accelera per Fabio Silva: si punta a chiudere per 16-17 milioni

I sogni di Gian Piero Gasperini restano gli stessi: Jadon Sancho e Fabio Silva. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’esterno del Manchester United rimane in stand-by almeno fino a domani. Se non ci saranno aperture immediate, la Roma virerà su altri profili, tra cui George del Chelsea. Diverso invece il discorso legato al portoghese del Wolverhampton, che torna ad avvicinarsi sensibilmente ai giallorossi.

La Roma e i Friedkin ci credono, convinti che Silva abbia le caratteristiche giuste per il progetto di Gasperini: giovane, estroso e duttile, un attaccante che può esaltare il gioco offensivo della nuova Roma. Proprio ieri si è registrata un’accelerata nei contatti tra il ds Massara e l’entourage del giocatore, con l’apertura di uno spiraglio per sbloccare definitivamente la trattativa.

Il Borussia Dortmund resta in pressing, ma la Roma punta a chiudere con un accordo attorno ai 16-17 milioni di euro per il cartellino, cifra che potrebbe convincere gli inglesi. Sul piatto anche un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro a stagione, proposta che accontenterebbe Fabio Silva e lo porterebbe finalmente a vestire il giallorosso.

Fonte: Gazzetta dello Sport